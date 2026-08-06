Milan, l'addio di Leao non è più così scontato. Anche i suoi compagni sperano nella sua permanenza

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Mentre Rafael Leao è tornato a giocare ieri con la maglia del Milan, il suo futuro continuare ad essere un rebus indecifrabile

Ieri a Perth, nel primo derby di Milano in terra australiana, Rafael Leao è tornato a vestire la maglia del Milan, cosa che non faceva dalla sconfitta contro il Cagliari dello scorso 24 maggio che ha comportato la mancata qualificazione del Diavolo in Champions League. Da quel giorno sono cambiate tante cose, dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi all'allenatore, con Ruben Amorim che ha preso il posto di Massimiliano Allegri, e non sono mancate tante voci di un addio del portoghese che nelle scorse settimane ha manifestato più volte in prima persona il suo desiderio di cambiare squadra dopo sette anni.

FUTURO LEAO: I COMPAGNI DI SQUADRA SPERANO NELLA SUA PERMANENZA

Con il passare dei giorni, però, la partenza di Leao non è più così scontata. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento non è possibile dire con certezza che resterà in rossonero anche quest'anno, ma sembra essersi riacceso qualcosa dentro a Rafa. Il gruppo milanista gli vuole ancora bene e sarebbe contento della sua permanenza come testimoniano le parole di alcuni suoi compagni di squadra come Matteo Gabbia ("Finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo"), Luka Modric ("Se restasse sarebbe fantastico perché è un grande giocatore") e Davide Bartesaghi ("Gli voglio bene e mi auguro che resti con noi").

RAFAEL LEAO E UN FUTURO ANCORA DA SCRIVERE

Le voci di mercato, soprattutto quelle proveniente dalla Turchia, non si placano, ma per ora Leao non sembra interessato ad andare a giocare al Galatasaray o al Fenerbahçe. Il suo sogno sarebbe quello di andare a giocare in Inghilterra o in Spagna, però ad oggi non sono arrivate proposte concrete da club che militano in Premier League o in Liga. Il rientro nel gruppo rossonero sembra aver smosso qualcosa nel portoghese che è tornato a sorridere, ma la sensazione è che è ancora presto per scrivere la parola fine a questa vicenda. Il futuro di Leao resta ancora un rebus indecifrabile.