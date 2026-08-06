News MN - Il Milan ha lasciato l'Australia ed è arrivato a Jakarta

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Si è conclusa l'avventura del Milan in Australia. I rossoneri sono volati ora in Indonesia in vista dell'amichevole di sabato contro il Chelsea

Dopo il pareggio nel derby contro l'Inter di ieri, nelle scorse ore il Milan ha lasciato Perth e l'Australia e da poco è sbarcato in Indonesia e più precisamente a Jakarta dove sabato alle 14 italiane affronterà in amichevole il Chelsea al Gelora Bung Karno Stadium. Per oggi è in programma un lavoro di scarico in palestra, mentre domani il gruppo milanista riprenderà regolarmente gli allenamenti.

Quello contro il Chelsea sarà l'ultimo impegno della tournée estiva tra Australia ed Indonesia del Diavolo che successivamente rientrerà in Italia per proseguire la sua preparazione a Milanello. Prima del debutto ufficiale in campionato, che avverrà il 23 agosto in casa del Torino, la squadra di Ruben Amorim ha in programma un'ultima amichevole il 15 agosto alla Tarczynski Arena di Breslavia (Polonia) contro il Manchester United, ex club del neo tecnico milanista.