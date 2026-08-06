Il Giornale: "A Perth 1-1. Il Milan con l’Inter non perde più"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina: "A Perth 1-1. Il Milan con l’Inter non perde più". Vero che era solo un'amichevole pre-camponto, ma i rossoneri prolungano la loro striscia di stracittadine milanesi senza perdere. I nerazzurri erano passati in vantaggio ad inizio secondo tempo con Dimarco, ma nel finale è arrivato il pari di Christopher Nkunku che ha guadagnato un rigore e poi lo ha trasformato.

Questo il tabellino dell'amichevole tra Milan e Inter:

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: Dimarco 53', Nkunku 84' (R)

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I), Estupinan (M)