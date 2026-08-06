Repubblica titola: "Milan-Inter, pari nel nome di Baresi"

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Repubblica in edicola stamattina titola così: "Milan-Inter, pari nel nome di Baresi". Ieri è andato in scena a Perth il derby di Milano che si è concluso con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Dimarco per i nerazzurri e di Nkunku su rigore per i rossoneri. Prima del match, ci sono stati diversi omaggi per ricordare Franco Baresi, ex Capitano milanista scomparso settimana scorsa: la formazione di Amorim è entrata in campo indossando la maglia numero 6, poi c'è stato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio e infine al minuto numero 6 tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito l'ex difensore del Milan.

Nel post-partita, Ruben Amorim ha rilasciato queste parole sul ricordo di Baresi: "Non mi sarei aspettato uno scenario diverso. Ho visto tutte le immagini ieri. È stato un giocatore speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto. Ma l'unica maniera per ricordarlo come merita è fare le cose bene e riportare il nostro club dove merita".