Dalla Turchia: Milan e Galatasaray hanno avviato le trattative sul prezzo del cartellino di Leao

Dalla Turchia: Milan e Galatasaray hanno avviato le trattative sul prezzo del cartellino di LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 10:38Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Secondo quanto rivela un giornalista turco, Galatasaray e Milan hanno avviato le trattative sul prezzo del cartellino di Leao

Come raccontato anche dal Milannews.it nei giorni scorsi, il Galatasaray è in forte pressing per provare a portare ad Istanbul Rafael Leao.

Secondo quanto scrive su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club gallorosso e il Milan avrebbero avviato le trattative sul prezzo del cartellino dell'attaccante portoghese che ieri è tornato in campo con la maglia rossonera nel derby che si è giocato a Perth.