Dalla Turchia: Milan e Galatasaray hanno avviato le trattative sul prezzo del cartellino di Leao
MilanNews.it
Secondo quanto rivela un giornalista turco, Galatasaray e Milan hanno avviato le trattative sul prezzo del cartellino di Leao
Come raccontato anche dal Milannews.it nei giorni scorsi, il Galatasaray è in forte pressing per provare a portare ad Istanbul Rafael Leao.
Secondo quanto scrive su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club gallorosso e il Milan avrebbero avviato le trattative sul prezzo del cartellino dell'attaccante portoghese che ieri è tornato in campo con la maglia rossonera nel derby che si è giocato a Perth.
🚨 Galatasaray ve AC Milan, Rafael Leao transferi için bonservis pazarlıklarına başladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 6, 2026
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