Rafa Leao è stato proposto a tre club di Premier League
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Il giornalista di talkSPORT Ben Jacobs ha rivelato che l'entourage di Leao ha proposto Rafa a diversi club di Premier League, tra cui il Leeds: “Rafa Leao è stato effettivamente proposto, che ci crediate o no, al Leeds United, oltre che al Manchester United e all’Arsenal”, ha dichiarato il collega inglese durante il programma di talkSPORT “White and Jordan” con Adam Catterall e Carlton Cole.
"Considerando la portata dell’affare, gli aspetti finanziari, l’interesse e tutto il resto, non sembra che la trattativa possa andare avanti. Al momento, la mia previsione è che Leao potrebbe finire in Turchia. Ma in sostanza l'agente di Leao ha contattato diversi club di Premier League, e il Leeds era uno di questi".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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