Futuro Leao, Accomando: "La sua permanenza al Milan non è da escludere del tutto"

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Il giornalista Orazio Accomando ha spiegato che il Galatasaray continua ad insistere per Rafael Leao, ma non è da escludere la sua permanenza al Milan

Orazio Accomando, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha parlato così del futuro di Rafael Leao che continua ad essere un rebus: "La permanenza al Milan non è da escludere del tutto. Se il Fenerbahçe si è tirato fuori dalla corsa a Leao, lo stesso non si può dire del Galatasaray che invece insiste per arrivare al portoghese, anche se ovviamente deve soddisfare la richiesta del Milan, altrimenti l'affare non potrà andare in porto".

Dopo il derby contro l'Inter che si è giocato a Perth, Ruben Amorim ha commentato così la prestazione di Leao, entrato in campo nella ripresa: "Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante: il focus è sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha corso tantissimo oggi. Sto vedendo giocatori che stanno migliorando".