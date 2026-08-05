Dall'Inghilterra: "Leao proposto a United, Arsenal e Leeds"

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Il futuro di Rafael Leao rimane ancora un'incognita. Il suo entourage continua nel frattempo a proporlo a diversi club di Premier League

Il giornalista di talkSPORT Ben Jacobs ha rivelato che l'entourage di Leao ha proposto Rafa a diversi club di Premier League, tra cui il Leeds: “Rafa Leao è stato effettivamente proposto, che ci crediate o no, al Leeds United, oltre che al Manchester United e all’Arsenal”, ha dichiarato Jacobs durante il programma di talkSPORT “White and Jordan” con Adam Catterall e Carlton Cole.

"Considerando la portata dell’affare, gli aspetti finanziari, l’interesse e tutto il resto, non sembra che la trattativa possa andare avanti. Al momento, la mia previsione è che Leao potrebbe finire in Turchia. Ma in sostanza l'agente di Leao ha contattato diversi club di Premier League, e il Leeds era uno di questi".