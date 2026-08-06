Milan, ritorno di fiamma per Dario Osorio del Midtjylland: costa tra i 15 e i 20 milioni

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Dopo averlo già seguito in passato, il Milan è tornato sulle tracce di Dario Osorio, trequartista mancino classe 2004 del Midtjylland

Il Milan, si sa, è alla ricerca di un trequartista mancino che possa dare qualità e fantasia al reparto offensivo milanista. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono diversi, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Dario Osorio, giocatore cileno classe 2004 del Midtjylland che già in passato era stato cercato dal club di via Aldo Rossi. Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il costo del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Simon Kjaer, ex difensore rossonero che fa parte ora de board del Midtjylland, qualche settimana fa, aveva parlato così di Osorio a calciomercato.com: "Franculino Djù, Osorio e Simsir? Non sono solo grandi talenti, sono già grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore a livello internazionale. Hanno una qualità individuale tale da poter giocare in qualsiasi campionato. Sono pronti per l'élite europea e hanno quel 'X-factor' che li rende appetibili per i club più prestigiosi. Il prossimo passo naturale per loro è il palcoscenico più importante, e mi riferisco a campionati come la Serie A".