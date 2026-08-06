Calcio Italiano: la diplomazia dello sport rafforza il partenariato tra Italia e Western Australia

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Si è conclusa oggi a Perth la missione istituzionale del Presidente di SACE, Guglielmo Picchi, organizzata dal Consolato d'Italia in occasione di Calcio Italiano

Si è conclusa oggi a Perth la missione istituzionale del Presidente di SACE, Guglielmo Picchi, organizzata dal Consolato d'Italia in occasione di Calcio Italiano, iniziativa che ha trasformato il grande evento sportivo in una piattaforma di diplomazia economica e istituzionale, contribuendo a rafforzare il partenariato tra Italia e Western Australia.

La presenza a Perth di alcune tra le più famose squadre della Serie A ha rappresentato un’occasione per promuovere un più ampio programma di incontri istituzionali e imprenditoriali, in linea con la strategia della Farnesina volta a utilizzare i grandi eventi sportivi come strumenti di promozione del Sistema Italia e di apertura di nuove opportunità per le imprese italiane.

Nel corso della missione, il Presidente di SACE, accompagnato dal Console d'Italia Sergio Federico Nicolaci, da Gianclaudio Torlizzi, consigliere del Ministro della Difesa Guido Crosetto per i minerali critici e la sicurezza delle catene di approvvigionamento, e da Flavio Castri, Regional Director Asia Pacific di SACE, ha incontrato il Premier del Western Australia Roger Cook, la Vice Premier Rita Saffioti e il Ministro per le Miniere, il Petrolio e l'Esplorazione Daniel Pastorelli. Gli incontri hanno consentito di approfondire le prospettive di collaborazione nei settori strategici dei minerali critici, dell'energia, delle infrastrutture e della resilienza delle catene globali del valore.

Tra i momenti più significativi della visita figurano un business breakfast con i vertici delle principali aziende minerarie dello Stato e il forum “Beyond the Pitch: Connecting Western Australia and Italy”, organizzato dal Governo del Western Australia in collaborazione con il Consolato d'Italia a Perth, con la partecipazione di Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director della Lega Calcio Serie A. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale dei due Paesi, confermando come lo sport possa costituire un efficace catalizzatore per il dialogo economico, gli investimenti e la cooperazione industriale.

A suggellare la missione è stata la firma di una dichiarazione congiunta d'intenti tra SACE e il Department of Energy and Economic Diversification del Governo del Western Australia, finalizzata a promuovere investimenti, partenariati industriali e nuove opportunità di collaborazione nei settori strategici.

Dopo il pareggio di ieri tra Inter e Milan, il programma di Calcio Italiano prosegue con i prossimi appuntamenti in calendario: sabato 8 agosto sarà la volta della sfida tra Juventus e Inter, mentre martedì 11 agosto si chiuderà con l'incontro tra Juventus e Palermo.