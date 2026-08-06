F.Inzaghi ricorda Baresi: "Franco è stato un monumento, per me è sempre stato un esempio. Ci mancherà"

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Il tecnico del Palermo ha ricordato Franco Baresi, l'ex Capitano del Milan scomparso nei giorni

Durante l'inaugurazione di "Casa Sicilia" a Perth, Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha rilasciato un'intervista nella quale ha ricordato Franco Baresi, l'ex Capitano del Milan scomparso nei giorni: "L'omaggio a Baresi qui a Perth? Era il minimo che io, la società e il capitano potessimo fare. Ieri eravamo in viaggio e non ho potuto partecipare al funerale. Baresi è stato un monumento, un idolo per tutto il calcio italiano e per me è sempre stato un esempio, prima da tifoso e poi da avversario in campo. Era una persona che stimavo molto e ci mancherà".

L'ex attaccante rossonero ha poi ricordato i gol più importanti della sua carriera da calciatore: "I ricordi sono tantissimi, ma se devo scegliere dico il primo gol nei professionisti in Serie C, indimenticabile, e la vittoria del campionato di B con il Piacenza, la mia città. Poi i trionfi con la Juve e il Milan. Se devo stilare una "top 3" per importanza, al primo posto metto i due gol ad Atene nella finale di Champions del 2007, all'interno di un anno magico con cinque gol in tre finali. Poi il gol al Mondiale contro la Repubblica Ceca e, infine, l'ultimo gol della carriera col Novara, segnato sotto la mia curva all'ultimo tiro".