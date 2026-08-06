Futuro Reijnders: la sua cessione al Nottingham Forest "favorirerebbe" anche il Milan

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L'interesse degli inglesi è stato inoltre confermato anche da Fabrizio Romano, queste le ultime sul momento dell'ex Milan

Come riportato nelle ultime ore, il futuro dell'ex centrocampista del Milan Tijjani Reijnders potrebbe essere, a sorpresa lontano da Manchester. Sì, perchè secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham Forest sarebbe pronto a formulare una proposta da 55 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro, per convincere il City a cedere Reijnders a un solo anno dal suo arrivo. L'interesse degli inglesi è stato inoltre confermato anche da Fabrizio Romano.

FUTURO REIJNDERS: LA SUA CESSIONE FAVORIREBBE ANCHE IL MILAN

Sì, il Milan osserva con molto interesse e tifa per la cessione. I rossoneri sono già certi dei 57,7 milioni di parte fissa, pagabili in 5 anni, ma sono in attesa di capire quanti milioni dei 14 di bonus potrebbero maturare: con l'addio sarebbero sicuri di incassarli tutti.