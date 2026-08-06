Ex Milan, Maldini pronto ad un altro prestito: questa volta destinazione Cagliari

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Daniel Maldini continua ad essere mandato via in prestito: questa volta il trequartista dell'Atalanta andrà al Cagliari

Ancora un trasferimento per Daniel Maldini, che da quando ha lasciato il Milan non è ancora riuscito a trovare la sua dimensione: tanto talento, ma poca sostanza quando si tratta di incidere sul campo. Il figlio di Paolo, rientrato all'Atalanta dopo il prestito alla Lazio, è pronto a ripartire: questa la volta la destinazione è Cagliari, sempre in prestito con diritto di riscatto sotto i 10 milioni, con l'obbligo condizionato ad alcune condizioni non semplici. In una squadra di classifica medio-bassa troverà finalmente la sua dimensione.