Ex Milan, Moncada è molto vicino ad entrare nel gruppo Marinakis che comprende tre club: Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave.
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Dopo l'addio al Milan, l'ex dt rossonero Moncada è pronto a ripartire dal gruppo Marinakis
Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Geoffrey Moncada, ex direttore tecnico del Milan che è stato licenziato da Gerry Cardinale a fine maggio insieme a Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions League della formzione rossonera:
"Moncada è molto vicino ad entrare nel gruppo Marinakis che comprende tre club, vale a dire Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave. Sarebbe quindi un lavoro più ampio oltre il Nottingham, capiremo meglio tutto quando sarà ufficiale, ma diciamo che ci siamo per l'ingresso di Moncada nel gruppo Marinakis".
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