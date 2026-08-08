Moncada riparte dalla Premier? Il Nottingham Forest interessato all'ex Milan

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L'ex dirigente rossonero Geoffrey Moncada può ripartire dalla Premier League? Sì questo potrebbe essere uno scenario possibile. Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest avrebbe presentato un'offerta all'ex direttore tecnico del Milan. Tra le sue migliori operazioni con i rossoneri ricordiamo quelle di Maignan, Kalulu e Reijnders, proprio in ottica Nottingham in queste ultime ore. Il gruppo Marinakis, proprietario anche di Olympiacos e Rio Ave, ha deciso di puntare sul dirigente francese per rinforzare l'area sportiva