Moncada riparte dalla Premier? Il Nottingham Forest interessato all'ex Milan
MilanNews.it
L'ex dirigente rossonero Geoffrey Moncada può ripartire dalla Premier League? Sì questo potrebbe essere uno scenario possibile. Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, il Nottingham Forest avrebbe presentato un'offerta all'ex direttore tecnico del Milan. Tra le sue migliori operazioni con i rossoneri ricordiamo quelle di Maignan, Kalulu e Reijnders, proprio in ottica Nottingham in queste ultime ore. Il gruppo Marinakis, proprietario anche di Olympiacos e Rio Ave, ha deciso di puntare sul dirigente francese per rinforzare l'area sportiva
Pubblicità
Gli ex
Bennacer: "Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita"
Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è megliodi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Live MNChelsea-Milan (1-0): intervallo. I rossoneri disattenti su corner nel finale: 0 tiri in porta
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Antonio VitielloPrimo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com