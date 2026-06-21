Napoli, lo staff di Allegri: ci saranno alcune novità rispetto al Milan

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Nei prossimi giorni dovrebbe diventare ufficiale l'arrivo sulla panchina del Napoli di Max Allegri. Previste delle novità nello staff rispetto a quest'anno

Nelle prossime ore è attesa la risoluzione del contratto che lega Massimiliano Allegri al Milan fino al 2027. A quel punto l'allenatore livornese potrà essere annunciato come nuovo tecnico del Napoli con cui ha già raggiunto un accordo da diversi giorni. In vista della sua nuova esperienza in azzurro, ci saranno alcune novità nel suo staff rispetto a quello che ha lavorato con lui nell'ultima stagione in rossonero: il preparatore dei portieri Claudio Filippi, per esempio, non ci sarà perchè andrà alla Fiorentina, mentre Bernardo Corradi è il grande favorito per la panchina della Sampdoria.

Lo riferisce Sky che aggiunge che Allegri dovrebbe portare con sé al Napoli Daniele Borri, preparatore dei portieri che ha affiancato Filippi al Milan. Verranno invece confermati lo storico vice Marco Landucci e Francesco Magnanelli. Nello staff del livornese spazio inoltre anche ad Elvis Abbruscato, che rimarrà nello staff della squadra partenopea anche senza Antonio Conte.