Savicevic su Leao: "Dicono sia più interessato alla musica che al calcio. Io lo lascerei andare"
Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il "Genio" Dejan Savicevic ha parlato di Milan direttamente da Miami, nelle vesti del presidente della Federcalcio montenegrina, mostrandosi però come un milanista ferito da tutto quello che sta accadendo al suo club del cuore. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.
Da dirigente abituato a ragionare di calcio, qual è stato l'errore principale?
"Non vendere Leao".
Non che siano arrivate decine di offerte: il Chelsea qualche anno fa, poi un interessamento del Bayern e del Barcellona. Nessuna proposta indecente.
"Sì, ma io non capisco quel ragazzo. Dicono che sia interessato più alla musica che al calcio e io non so se sia vero. Di sicuro, lo lascerei andare. Mi sembra che sarebbe meglio per tutti".
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