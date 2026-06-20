Il Mondiale riunisce i brasiliani: con Kaká ecco Dinho, Ronaldo e Cafu

Il Mondiale riunisce i brasiliani: con Kaká ecco Dinho, Ronaldo e CafuMilanNews.it
Oggi alle 16:00Gli ex
di Manuel Del Vecchio

Vedendo la foto postata da Kaká su X verrebbe da dire: "Quanta qualità!". Ricardo, Cafu, Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno tutti insieme ad assistere al match del Brasile contro Haiti vinto 3-0 dalla selezione allenata da Carlo Ancelotti.

I più malinconici avranno subito pensato che una volta questi campioni, allenatore compreso, erano tutti insieme al Milan...