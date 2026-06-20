Tare su Leao: "Se lui vuole andare via significa che il ciclo si è chiuso"

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A quasi un mese dal licenziamento suo, di Furlani, di Moncada e di Max Allegri, Igli Tare è tornato a parlare di Milan e non solo.

A quasi un mese dal suo licenziamento, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del suo presente, del complicato recente passato, del futuro e della sua esperienza in rossonero ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi".

Sul Milan

"Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Leao? Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".