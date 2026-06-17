Ex rossoneri, Alesi: "Spero che al Milan qualche rimpianto lo abbiamo su di me"

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Gabriele Alesi, centrocampista ex Milan e Milan Futuro, ha detto di sperare che il club rossonero si sia pentito di averlo lasciato andare

Tra i tanti giovani che hanno brillato in questa stagione tra le fila del Catanzaro di mister Alberto Aquilani che è andato a un soffio dall'ottenere una storica promozione in Serie A ai playoff, c'è anche l'ex centrocampista rossonero Gabriele Alesi. Cresciuto nel vivaio del Milan, il calciatore ha trascorso un anno a Sestri Levante e poi è tornato per giocare in Serie C con Milan Futuro, risultando uno dei migliori in assoluto. L'estate scorsa, con la Serie D, è stato libero di trasferirsi a parametro zero e ha scelto il Catanzaro. Gabriele Alesi è stato intervistato da Sportitalia in diretta.

ALESI, SPERO SI SIANO PENTITI AL MILAN

Le parole dell'ex rossonero Gabriele Alesi sul suo addio al Milan: "Da un certo punto di vista spero si siano pentiti a Milan Futuro di avermi lasciato andar via a parametro zero: ho fatto di tutto per cercare di arrivare lì e fare quello che sto facendo. È stato un bel percorso fatto lì al Milan, dal settore giovanile fino al Milan Futuro a giocarmi la Serie C. Spero che qualche rimpianto lo abbiano. Io non ne ho: io ho dato sempre il massimo e se mi ritrovo qua a lottare per il Catanzaro è qualcosa di cui vado veramente orgoglioso"