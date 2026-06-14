André Silva si taglia l'ingaggio del 30% pur di tornare al Porto
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L'ex attaccante del Milan André Silva ha accettato una riduzione dell’ingaggio del 30% rispetto a quanto guadagnava all’Elche per tornare al Porto
Dopo nove anni e diverse squadre in giro per l’Europe, tra cui anche il Milan, André Silva torna al Porto. Il centravanti portoghese, che oggi ha 30 anni, ha accettato una riduzione dell’ingaggio del 30% rispetto a quanto guadagnava all’Elche per tornare in patria, riporta Record. Dopo Milan, Siviglia, Eintracht, Lipsia, Real Sociedad, Werder Brema ed Elche André Silva può tornare finalmente al Porto, club che l’ha lanciato ad alti livelli
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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