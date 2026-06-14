André Silva si taglia l'ingaggio del 30% pur di tornare al Porto

André Silva si taglia l'ingaggio del 30% pur di tornare al PortoMilanNews.it
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Oggi alle 17:48Gli ex
di Manuel Del Vecchio
L'ex attaccante del Milan André Silva ha accettato una riduzione dell’ingaggio del 30% rispetto a quanto guadagnava all’Elche per tornare al Porto

Dopo nove anni e diverse squadre in giro per l’Europe, tra cui anche il Milan, André Silva torna al Porto. Il centravanti portoghese, che oggi ha 30 anni, ha accettato una riduzione dell’ingaggio del 30% rispetto a quanto guadagnava all’Elche per tornare in patria, riporta Record. Dopo Milan, Siviglia, Eintracht, Lipsia, Real Sociedad, Werder Brema ed Elche André Silva può tornare finalmente al Porto, club che l’ha lanciato ad alti livelli