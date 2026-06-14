Ibrahimovic ai microfoni di Fox Sport: "Vi spiego qual è la differenza tra allenatore e gestore"

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Negli studi di Fox Sports Zlatan Ibrahimovic ha offerto fornito una disamina interessante sul discorso legato agli allenatori.

Continua l'esperienza di Zlatan Ibrahimovic negli Stati Uniti come scout analyst per i colleghi di Fox Sports durante i Mondiali. Nella notte, poco prima l'inizio del big match valido per la prima giornata del Girone B tra Brasile e Marocco, il Senior Advisor di RedBird ha fornito una disamina tanto interessante, quanto tremendamente attuale in casa Milan, sul discorso allenatore, prendendo come metro di paragone un tecnico che lui conosce bene avendoci lavorato al Paris Saint Germain, Carlo Ancelotti:

“Conosco personalmente Carlo Ancelotti, è un essere umano fantastico. Io l’ho avuto come manager, come gestore, non come allenatore: la differenza tra un gestore ed un allenatore è che un allenatore dice ai calciatori dove andare, come farlo, dove giocare, mentre un manager come lui gestisce i calciatori.

Vi faccio un esempio: al Paris Saint-Germain gli chiesi come facesse a comunicare così bene coi calciatori e mi disse che qualora avessimo avuto due terzini destri, per farli sentire a loro agio di solito sarebbe andato prima da uno dicendogli che era il migliore terzino destro della rosa, poi dall’altro dicendogli la stessa cosa e li avrebbe alternati ogni settimana, quindi questo è ciò che un gestore è in grado di fare.

Per Ancelotti questa è una sfida diversa, in quanto abituato ad allenare squadre di club e non nazionali, ma lui è un gestore da grandi palcoscenici e ha già dimostrato di saperlo fare prima, sono abbastanza sicuro che ci riuscirà bene anche questa volta”.