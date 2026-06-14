Jashari in campo per pochi minuti nell'amaro pareggio della Svizzera contro il Qatar

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Jashari in campo per pochi minuti nel clamoroso pareggio della Svizzera contro il Qatar.

Ardon Jashari ha fatto il suo esordio ad un Mondiale. Il centrocampista del Milan ha infatti presto il posto di Remo Freuler poco prima il 90esimo minuto, giocando così per circa 7 minuti nella sfida di Santa Clara.

Per il 30 rossonero non è stato però l'esordio dei sogni. O meglio, lo era fino al 95esimo minuto, quando Khoukhi ha saltato in testa a Muheim regalando al Qatar la rete del pareggio che ha permesso alla Nazionale di Lopetegui di conquistare il primo storico punto ad un Mondiale. Con questo risultato la classifica del Girone B è in perfetto equilibrio, con Bosnia, Svizzera, Qatar e Canada tutte ad un punto.