Mondiali 2026: tutti i convocati del Milan impegnati negli States

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Tutti gli appuntamenti dei calciatori rossoneri nella FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti

Fino al prossimo 19 luglio saranno diversi i calciatori rossoneri impegnati nella FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Milan è la squadra italiana più rappresentata, dal momento che sono 10 i nostri ambasciatori impegnati nelle prossime settimane, e di seguito ecco i loro appuntamenti nella fase a gironi:

Santiago Gimenez (Messico, Gruppo A)

Messico-Sudafrica 2-0

Messico-Corea del Sud, venerdì 19 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Zapopan

Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno alle 3.00 (ora italiana, DAZN) - Città del Messico

Ardon Jashari (Svizzera, Gruppo B)

Qatar-Svizzera, 1-1

Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood

Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Vancouver

Christian Pulisic (Stati Uniti, Gruppo D)

Stati Uniti-Paraguay, 4-1

Stati Uniti-Australia, venerdì 19 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle

Turchia-Stati Uniti, venerdì 26 giugno alle 4.00 (ora italiana, DAZN) - Inglewood

Pervis Estupiñan (Ecuador, Gruppo E)

Costa d'Avorio-Ecuador, lunedì 15 giugno alle 1.00 (ora italiana, DAZN) - Philadelphia

Ecuador-Curaçao, domenica 21 giugno alle 2.00 (ora italiana, DAZN) - Kansas City

Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno alle 22.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio, Gruppo G)

Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Seattle

Belgio-Iran, domenica 21 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood

Nuova Zelanda-Belgio, sabato 27 giugno alle 5.00 (ora italiana, DAZN) - Vancouver

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia, Gruppo I)

Francia-Senegal, martedì 16 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - East Rutherford

Francia-Iraq, lunedì 22 giugno alle 23.00 (DAZN) - Philadelphia

Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Foxborough