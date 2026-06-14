Ravezzani si domanda: "Perché un tecnico serio dovrebbe accettare una squadra con i big in uscita, senza soldi e con il proprietario esaltato?"

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Fabio Ravezzani ha detto la sua sul Milan e sul casting relativo al prossimo allenatore rossonero, ponendosi una piuttosto provocatoria.

Intervenuto sui propri canali social, il direttore Fabio Ravezzani si è posto una domanda piuttosto polemica e provocatoria riferendosi al momento di totale confusione e incertezza che sta vivendo il Milan in questa fase così delicata, e decisiva, di rivoluzione:

"La domanda: fino a quando i tifosi del Milan dovranno accettare una situazione così umiliante? E perché un tecnico serio dovrebbe accettare una squadra con i big in uscita, senza soldi da investire e con il proprietario esaltato che ogni anno azzera dirigenza e quadri tecnici?".