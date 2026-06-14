Milan, Krösche per il ruolo di DT: occhio a Hardung e Ozek per come possibili ds

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Markus Krösche resta il candidato numero uno per il ruolo di direttore tecnico del Milan. Sono invece due i profili da monitorare per il ruolo di DS.

Ruben Amorim si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan. Riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che il nome del tecnico portoghese sarebbe entrato anche nei colloqui con i candidati alla nuova area tecnica del Milan. In particolare con Markus Krösche, oggi legato all'Eintracht Fracnforte fino al 2028, ma desideroso di una nuova esperienza. Dopo lo stop alla pista Rangnick, il dirigente tedesco classe 1980 è diventato uno dei profili più apprezzati dalla proprietà rossonera per il ruolo di direttore tecnico, anche perché stiamo parlando di un dirigente giovane ma cresciuto sotto l'ala dell'attuale CT dell'Austria, che lo volle con lui a Lipsia nel 2019.

Riporta la rosea che Krösche non avrebbe posto veti sul nome di Amorim, sembrando invece più freddo con Glasner con cui ebbe qualche tensione di mercato ai tempi dell'Eintracht. Per il ruolo di direttore sportivo restano invece da monitorare Timmo Hardung, oggi all'Eintracht insieme a Krösche, e Devin Ozek.