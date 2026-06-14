Mondiali, la classifica degli allenatori più pagati: comanda Ancelotti
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Di seguito la classifica comandata da Carlo Ancelotti sui 10 allenatori più pagati del Mondiale.
Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei 10 tecnici son lo stipendio più alto di tutte le 48 squadre che stanno partecipando al Mondiale USA 2026. Di seguito la graduatoria.
MONDIALI, LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI PIÙ PAGATI
9. Gustavo Alvaro, Paraguay, 2.5 milioni
9. Javier Aguierre, Messico, 2.5 milioni
9. Jesse March, Canada, 2.5 milioni
8. Ronald Koeman, Olanda, 3 milioni
7. Marcelo Bielsa, Uruguay, 3.5 milioni
6. Didier Dechamps, Francia, 3.8 milioni
5. Roberto Martinez, Portogallo, 4 milioni
4. Julian Nagelsmann, Germania, 4.9 milioni
3. Mauricio Pochettino, Stati Uniti, 5 milioni
2. Thomas Tuchel, Inghilterra, 5.8 milioni (Cifra del rinnovo non ancora comunicata)
1. Carlo Ancelotti, Brasile, 10 milioni
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