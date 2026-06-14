Calciomercato MN - Krösche, le richieste al Milan. E l'Eintracht chiede un indennizzo per liberarlo

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Il Milan ha puntato Krösche, responsabile dell'area sportiva dell'Eintracht Francoforte: il club tedesco vuole un indennizzo per liberarlo

Markus Krösche è stuzzicato dall’idea di lavorare per il Milan, a patto che però gli venga data carta bianca su tutto, condizione ribadita anche nei colloqui con Cardinale. In questi giorni la candidatura di Jaissle ha preso quota insieme a quella di Amorim proprio per sua volontà, avendo cercato l’attuale tecnico dell’Al-Ahli anche per l’Eintracht prima di virare su Hutter.

Krösche comunque non resterà a lungo all’Eintracht: se non sarà quest’estate andrà via la prossima. Il problema è che per liberarlo adesso l’Eintracht chiederebbe una cifra compresa tra i 7.5 ed i 10 milioni di euro.

Da capire se il Milan vorrà sedersi al tavolo e cercare di limare questa cifra così da portare in rossonero il dirigente tedesco, che ripetiamo essere interessato e stuzzicato all’idea di guidare la rivoluzione del Milan a patto che gli venga lasciata carta bianca su tutto, anche sulla scelta dei suoi collaboratori. E in merito a questo discorso il tedesco si porterebbe dietro dall’Eintracht Timmo Hardung, che andrebbe a ricoprire il ruolo di DS.

di Lorenzo De Angelis.