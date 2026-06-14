Ibra continua il suo show: a Fox Sports ecco anche l'analisi su un ex allenatore del Milan
E' abbastanza evidente come Zlatan Ibrahimovic non abbia ancora ben capito come comunicare in maniera sana e costruttiva in questa nuova veste da dirigente di RedBird. Inutile dire che il tifoso rossonero è furioso soprattutto con lo svedese, visto prima come una garanzia e dopo come un ostacolo, un fastidio. Infatti, purtrippo prosegue l'esperienza di Ibrahimovic negli Stati Uniti come scout analyst per i colleghi di Fox Sports durante i Mondiali. Nella notte, poco prima l'inizio del big match valido per la prima giornata del Girone B tra Brasile e Marocco, il Senior Advisor di RedBird ha fornito una disamina tanto interessante, quanto tremendamente attuale in casa Milan, sul discorso allenatore. Un estratto delle sue considerazioni:
IBRAHIMOVIC CONTINUA A PARLARE..
“Conosco personalmente Carlo Ancelotti, è un essere umano fantastico. Io l’ho avuto come manager, come gestore, non come allenatore: la differenza tra un gestore ed un allenatore è che un allenatore dice ai calciatori dove andare, come farlo, dove giocare, mentre un manager come lui gestisce i calciatori. Vi faccio un esempio: al Paris Saint-Germain gli chiesi come facesse a comunicare così bene coi calciatori e mi disse che qualora avessimo avuto due terzini destri, per farli sentire a loro agio di solito sarebbe andato prima da uno dicendogli che era il migliore terzino destro della rosa, poi dall’altro dicendogli la stessa cosa e li avrebbe alternati ogni settimana, quindi questo è ciò che un gestore è in grado di fare".
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