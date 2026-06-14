Ibra continua il suo show: a Fox Sports ecco anche l'analisi su un ex allenatore del Milan

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Prosegue un po' follemente l'avventura di Ibra in America. Il Senior AD di RedBird non pare si stia occupando in prima persona del Milan..

E' abbastanza evidente come Zlatan Ibrahimovic non abbia ancora ben capito come comunicare in maniera sana e costruttiva in questa nuova veste da dirigente di RedBird. Inutile dire che il tifoso rossonero è furioso soprattutto con lo svedese, visto prima come una garanzia e dopo come un ostacolo, un fastidio. Infatti, purtrippo prosegue l'esperienza di Ibrahimovic negli Stati Uniti come scout analyst per i colleghi di Fox Sports durante i Mondiali. Nella notte, poco prima l'inizio del big match valido per la prima giornata del Girone B tra Brasile e Marocco, il Senior Advisor di RedBird ha fornito una disamina tanto interessante, quanto tremendamente attuale in casa Milan, sul discorso allenatore. Un estratto delle sue considerazioni:

IBRAHIMOVIC CONTINUA A PARLARE..

“Conosco personalmente Carlo Ancelotti, è un essere umano fantastico. Io l’ho avuto come manager, come gestore, non come allenatore: la differenza tra un gestore ed un allenatore è che un allenatore dice ai calciatori dove andare, come farlo, dove giocare, mentre un manager come lui gestisce i calciatori. Vi faccio un esempio: al Paris Saint-Germain gli chiesi come facesse a comunicare così bene coi calciatori e mi disse che qualora avessimo avuto due terzini destri, per farli sentire a loro agio di solito sarebbe andato prima da uno dicendogli che era il migliore terzino destro della rosa, poi dall’altro dicendogli la stessa cosa e li avrebbe alternati ogni settimana, quindi questo è ciò che un gestore è in grado di fare".