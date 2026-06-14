Brown, vicino al Bayern per 55 milioni: il Milan l’anno scorso gli preferì Estupinian
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Nathaniel Brown è vicino al trasferimento al Bayern Monaco per una cifra vicina ai 55 milioni di euro. Un anno fa il Milan decise di puntare su Estupinian invece che su di lui.
Nathaniel Brown è un nome che sicuramente tornerà familiare alle orecchie dei tifosi rossoneri. La scorsa sessione estiva di mercato infatti, verso il mese di luglio, il tedesco era stato accostato al Milan come possibile sostituto di Theo Hernandez. Alla fine però la società rossonera decise di puntare su Pervis Estupinian e dunque Brown rimase all'Eintracht.
Nelle ultime ore però, diversi quotidiani e media tedeschi, rivelano che il classe 2003 sarebbe molto vicino alla cessione in favore del Bayern Monaco, pronto a sborsare una cifra molto vicina ai 55 milioni di euro. L'operazione sarebbe in fase avanzata e il club pare abbia già raggiunto l'intesa con il ragazzo.
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