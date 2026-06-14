Ravezzani dubbioso: "Perchè un allenatore serio dovrebbe accettare il Milan?"

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La polemica, ma nemmeno così forte di Fabio Ravezzani in merito al possibile nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione

E' sempre il solito disco rotto. Un Milan senza idee e con il tempo che scorre velocemente. Giugno sta passando ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. In quali condizioni il Milan si allenerà e preparerà il pre campionato? Ma soprattutto con quale allenatore? Tutte domande che ad oggi non sembrano, purtroppo avere risposta.

Così, in merito a questa triste situazione, Fabio Ravezzani, noto giornalista e opinionista sportivo si è posto una domanda piuttosto polemica e provocatoria riferendosi al momento di totale confusione e incertezza che sta vivendo il Milan in questa fase così delicata, e decisiva, di rivoluzione.

RAVEZZANI E I DUBBI SUL MILAN

"La domanda: fino a quando i tifosi del Milan dovranno accettare una situazione così umiliante? E perché un tecnico serio dovrebbe accettare una squadra con i big in uscita, senza soldi da investire e con il proprietario esaltato che ogni anno azzera dirigenza e quadri tecnici?".