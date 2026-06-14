Moretto sul Milan: "Trattativa molto avanzata per Krosche come direttore tecnico. Parti molto vicine"
Dopo tre settimane di confusione, nomi diversi e colloqui di ogni tipo, forse il Milan sta arrivando finalmente al traguardo del suo casting infinito. Se per il ruolo di allenatore è Ruben Amorim il candidato principale, come alternativa a Rangnick per la direzione tecnica del club, il profilo emerso nelle ultime ore è quello di Markus Krosche, esperto dirigente dell'Eintracht Francoforte. Nel suo ultimo video sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito a quest'ultima situazione.
MILAN, TRATTATIVA MOLTO AVANZATA PER KROSCHE
Gli aggiornamenti di Matteo Moretto in merito alla ricerca di direttore tecnico e sportivo del Milan: "Per il ruolo di direttore tecnico la trattativa molto avanzata per Krosche dell'Eintracht che è il primissimo nome. Le parti sono molto vicine. Il Milan entro lunedì o martedì vuole chiudere definitivamente. Una delle richieste di Krosche è portare al Milan come direttore sportivo Timmo Hardung, che lavora e ha già lavorato con lo stesso Krosche. Però è da capire se questo scenario è fattibile. Come direttore sportivo è stato anche contattato Devin Ozek ma a oggi è stato solo un sondaggio. Krosche come direttore tecnico, mentre come direttore sportivo il Milan è ancora alla ricerca"
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