MN - Cuomo: "Amorim ti ha convinto subito oppure lo prendi perchè ti salta Rangnick che voleva Glasner?"

vedi letture

Michael Cuomo dà il suo giudizio sul probabile arrivo di Ruben Amorim al Milan e sul processo che ha portato a questa scelta della proprietà

Dopo tre settimane di colloqui e nomi con allenatori dagli stili e dalle caratteristiche più diverse, alla fine sembra che il Milan potrebbe affondare il colpo su Ruben Amorim, facendolo diventare tecnico rossonero nella prossima stagione. Una notizia che prende forza nelle ultime ore e che è stata commentata dal collega Michael Cuomo, di TeleLombardia, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del tecnico lusitano ma più in generale di tutta la situazione del Milan attuale.

IL COMMENTO DI CUOMO SUL PROBABILE ARRIVO DI AMORIM

Il commento di Michael Cuomo su Ruben Amorim, probabile nuovo tecnico del Milan: "Ha fatto molto bene allo Sporting e ha un po' questa filosofia di crescere i talenti, giocare un calcio offensivo. Certamente da questo punto di vista è una scelta coerente. Ma non posso definire coerente un metodo di lavoro e un modo di agire da parte di dirigenti che hanno svariato colloqui con professionisti opposti rispetto al modello Fabregas, arrivando dopo tre settimane quello che forse rispetta questo stesso modello. E poi, perché Amorim? Ci credi dal giorno uno e ti ha convinto subito, oppure perché ti salta Rangnick che non lo vuole Ibra e allora devo trovare un'alternativa a Glasner?"