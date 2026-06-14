MN - Cuomo: "Oggi tra Milan e Como, vado a Como tutta la vita"

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La confusione interna al Milan, ancora senza un progetto chiaro, non fa che inficiare sul blasone storico del Milan, ormai in caduta libera

Il Milan vive davvero un periodo e un momento storico tra i più complicati della sua storia. Quello che filtra dai casting, dalle indiscrezioni che arrivano fuori dai confini nazionali e dalle voci di mercato, è un club in confusione e senza una linea precisa da seguire. Da tre settimane il Diavolo vaga senza un allenatore o una dirigenza che gli facciano da timoniere. Il collega di TeleLombardia Michael Cuomo è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato anche di questo crollo vertiginoso del blasone del Milan.

TRA MILAN E COMO, COMO TUTTA LA VITA

Il commento duro di Michael Cuomo sul blasone del Milan, oggi: "Tra il Como e il Milan oggi? Vado a Como tutta la vita. Vivo a Milano comunque... Il Milan ha questa fortuna, che sta depauperando clamorosamente, di essere riconosciuto e riconoscibile, di conservare quel fascino del club. Proprio per questo mi fa specie vedere un club di questo livello, sotto schiaffo e senza nemmeno un briciolo di reazione. Vorrei che il Milan reagisse ma non ci sono segnali: è un corpo estraneo. Credo che le critiche siano talmente condivise che non ci siano punti per formulare una linea difensiva..."