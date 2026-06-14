Tijjani Reijnders ha raccontato il pensiero che ha fatto durante le visite mediche con il Milan

vedi letture

Nella lettera scritta in occasione della sua prima partecipazione ai Mondiali, l'ex Milan Reijnders ha raccontato un retroscena dell'arrivo in rossonero

Tijjani Reijnders, come molti altri suoi colleghi, quest'estate realizza il sogno di una vita: partecipare a un Mondiale. L'ex giocatore del Milan è tra i convocati e i papabili titolari della nazionale dell'Olanda. Un percorso partito dal basso, quello dell'ex AZ Alkmaar, che ne ha parlato in una lettera al The Players Tribune: il racconto della sua carriera, tappa dopo tappa, inclusa ovviamente quella che lo ha consacrato, al Milan. Di seguito un estratto della sua lettera.

REIJNDERS RACCONTA COSA HA PENSATO IL GIORNO DELLE VISITE CON IL MILAN

Tijjani Reijnders ricorda i pensieri e turbamenti del giorno in cui ha fatto le visite mediche con il Milan: "All'inizio, in effetti, c'è stato un momento in cui ero a letto a fare le visite mediche e ho avuto questo pensiero di non farcela... Questa operazione di mercato è troppo grande per me? A volte è come se il tuo stesso cervello cercasse di rovinarti le cose. Ma poi ho pensato a tutte le ore in palestra e alle tarde serate all'Aldi e mi sono detto: No, questo è ciò che hai sempre voluto. E lo era".