Miglior portiere del Mondiale? Butez non ha dubbi: "Maignan, mi piace molto"

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Jean Butez, portiere del Como, elogia il collega e connazionale Mike Maignan, capitano del Milan, e lo incorona miglior portiere del Mondiale

Uno dei portieri migliori della Serie A, quest'anno, è stato senza dubbio Jean Butez, estremo difensore francese del Como che ha approfittato della grande organizzazione della formazione davanti a sè ma che nel corso della stagione ha saputo anche metterci del suo. Il portiere transalpino è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e nel corso della chiacchierata ha parlato anche di Mike Maignan, che ha indicato come il miglior portiere del Mondiale in corso.

BUTEZ, MAIGNAN IL MIGLIORE DEL MONDIALE

Le parole di Jean Butez sui modelli da seguire in porta: "Mi piace osservare stili differenti. Ovviamente prediligo Neuer, Ter Stegen, Ederson... portieri che giocano in squadre con molto possesso e molto coinvolti nella costruzione del gioco. Studio anche altri stili, per esempio De Gea: grandi parate e ottimi riflessi. Dedico molto tempo anche a rivedere me stesso. Può sembrare un po' egocentrico ma è davvero importante, per crescere, analizzarsi per poi potersi adattare allo stile dell'allenatore. Mondiale? Sul primo gradino metto Maignan, perché sono francese e mi piace molto come gioca. Poi Joan García, anche se non so se giocherà con la Spagna; sta facendo davvero grandi cose nel Barcellona e ha uno stile che mi piace molto. E come terzo, sì, ci sta ancora il vecchio Neuer"