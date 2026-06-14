MN - Cuomo: "Amorim? Sarei più contento se ci fosse Allegri o si andasse su Conte"

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Michael Cuomo ha parlato di Ruben Amorim, possibile nuovo allenatore del Milan, nell'intervista esclusiva con MilanNews.it

Dopo tre settimane di colloqui, sorpassi e controsorpassi, indiscrezioni e tanta altra confusione, sembra che il Milan sia deciso a offrire la panchina rossonera a Ruben Amorim. Dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, dunque, un altro tecnico portoghese potrebbe prendere in mano le redini del club milanista, anche se tutto dovrà essere confermato dai fatti. Micahel Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha parlato del possibile arrivo di Amorim ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

IL COMMENTO DI CUOMO SUL POSSIBILE ARRIVO DI AMORIM

Le parole di Michael Cuomo su Ruben Amorim: "Non sono contento perché sarei stato più contento se ci fosse ancora Massimiliano Allegri o se si andasse su Antonio Conte che è un allenatore libero. Non posso dire di essere contento. Mi ricordo che il Milan lo voleva già dai tempi dello Sporting Club ed era un Milan che aveva già più o meno questi connotati, sia a livello di proprietà che a livello di metodo di lavoro. Anche io, rispetto agli ultimi nomi, mi prendo Amorim: quantomeno ha un'esperienza in un club dove la maglia pesa (Manchester United, ndr). È vero che ha fatto molto male però è anche vero che quell'ebbrezza l'ha provata e può averne fatto tesoro. C'è certamente un po' di curiosità. Un anno fa di questi tempi si diceva mai più portoghesi e stranieri, prendiamo quello che conosce meglio la Serie A; un anno dopo Ruben Amorim, portoghese"