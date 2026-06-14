Pellegatti e il casting: “Krösche e Hardung una soluzione, Ozek un po’ defilato”
MilanNews.it
Pellegatti rivela quali sono le possibili alternative per quanto riguarda i ruoli di direttore sportivo e direttore tecnico per la prossima stagione.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quelli che potrebbero essere le nuove figure in società con il ruolo di direttore sportivo e direttore tecnico. Queste le sue parole.
"Sembra che ci sia ormai un ballottaggio tra Marcus Krösche, oggi plenipotenziario, che verrebbe non come direttore sportivo ma come direttore tecnico. Potrebbe portarsi Timmo Hardung che ha portato già a Francoforte e lui farebbe il direttore sportivo, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Vedo un filino meno oggi la soluzione Devin Ozek, direttore generale, non so se sia già pronto un ragazzo di 31 anni a fare il direttore generale. Un'altra soluzione potrebbe essere Marcus Krösche e come direttore sportivo Devin Ozek".
Pubblicità
News
Le più lette
2 Rivoluzione in mediana: Fofana in uscita, dubbi su Modric e Rabiot ma ci sarebbe una grande conferma
17:15 Attenti a quei due! Il povero Diavolo in balia di Ibra e Cardinale. Un altro portoghese sulla panchina del Milan?
Primo Piano
Modric: "Sono felice di aver realizzato il mio sogno di giocare in Serie A. È successo, e l’ho fatto nel miglior club in Italia"
NewsCuomo: "Il Milan prende in giro se stesso. Amorim? Sarei contento con Allegri o Conte. Molto deluso da Ibra"
Primo PianoRivoluzione in mediana: Fofana in uscita, dubbi su Modric e Rabiot ma ci sarebbe una grande conferma
Luca SerafiniCardinale da solo nel convento. RedBird, cessione un pezzo alla volta (all'ombra di Elliott...)
Franco OrdineLeao: ma chi ti scrive i testi? Rangnick: no ai pieni poteri Scaroni risponda sullo stadio
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com