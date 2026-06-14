Pellegatti e il casting: “Krösche e Hardung una soluzione, Ozek un po’ defilato”

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Pellegatti rivela quali sono le possibili alternative per quanto riguarda i ruoli di direttore sportivo e direttore tecnico per la prossima stagione.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di quelli che potrebbero essere le nuove figure in società con il ruolo di direttore sportivo e direttore tecnico. Queste le sue parole.

"Sembra che ci sia ormai un ballottaggio tra Marcus Krösche, oggi plenipotenziario, che verrebbe non come direttore sportivo ma come direttore tecnico. Potrebbe portarsi Timmo Hardung che ha portato già a Francoforte e lui farebbe il direttore sportivo, quindi questa potrebbe essere una soluzione. Vedo un filino meno oggi la soluzione Devin Ozek, direttore generale, non so se sia già pronto un ragazzo di 31 anni a fare il direttore generale. Un'altra soluzione potrebbe essere Marcus Krösche e come direttore sportivo Devin Ozek".