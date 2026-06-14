MN - Cuomo: "Queste tre settimane non si cancellano: un biglietto da visita assurdo, folle e inspiegabile"

vedi letture

Michael Cuomo ha commentato com molta durezza la situazione attuale in cui versa il Milan, specialmente dopo queste ultime tre settimane

Domani saranno tre settimane esatte che il Milan è senza allenatore, dirigenza sportiva e amministratore delegato. Non è normale che a un paio di settimane dall'inizio del mercato e a meno di un mese dal raduno, un club come quello rossonero sia senza alcuna delle figure apicali necessarie in una società sportiva. Eppure sta succedendo, anche se (forse) il nodo allenatore è stato sciolto. Di questa intricata e caotica situazione ha parlato Michael Cuomo, collega di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it.

MILAN, TRE SETTIMANE NON SI CANCELLANO

Il commento molto negativo del collega Michael Cuomo sull'attuale situazione del Milan, tutt'altro che chiara: "Il Milan non ha preso in giro solo i suoi tifosi ma in primis il Milan ha preso in giro se stesso, la sua storia e il suo blasone. Queste tre settimane non si cancellano: sono un biglietto da visita assurdo, folle, inspiegabile e incommentabile del Milan al suo blasone, alla sua storia e al rispetto che il club stesso deve avere per il suo stemma che è riconosciuto in tutto il mondo. E oggi tutto il mondo si interroga cosa sta succedendo al Milan, quasi con dispiacere"