Modric: "Sono una persona calma, non parlo molto: solo quando sento che è il momento giusto"

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Luka Modric ha raccontato quale clima gli piace creare nello spogliatoio e come si pone e si mette in dialogo con i suoi compagni

È uscita l'intervista che Luka Modric ha rilasciato come ospite del PoretCast dell'attore Giacomo Poretti lo scorso 19 maggio, andata in onda in diretta a teatro. Il fuoriclasse croato ha parlato molto della sua carriera, di quella che è la sua filosofia e anche del suo approdo in Italia. Di seguito si riporta un estratto delle dichiarazioni di Luka Modric.

LUKA MODRIC PARLA DEL CLIMA CHE CREA NELLO SPOGLIATOIO

Le parole di Luka Modric sul clima che gli piace creare nello spogliatoio: “Mi piace creare un’atmosfera calma e positiva, è la cosa più importante. Positività, calma. Queste sono le cose che voglio trasmettere ai miei compagni. Voglio portare energia positiva, motivazione, voglia di lottare in campo per la squadra e aiutarsi a vicenda. Queste sono le cose fondamentali. Sono una persona calma. Non parlo molto. Preferisco osservare e capire qual è il momento giusto per parlare. Non mi piacciono i discorsi troppo pomposi. Ma quando sento che è il momento giusto, allora parlo”.