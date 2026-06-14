La Germania trema ma poi dilaga: 7-1 al Curaçao che esce comunque in festa

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Nella prima partita della serata Mondiale, la Germania ha dominato e vinto 7-1 contro Curaçao che si è goduto l'esordio fino in fondo

Giornata storica per il piccolo Curaçao, oggi esordiente in un Mondiale riscrivendo il libro dei record: il paese più piccolo ad aver mai partecipato a una fase finale della rassegna iridata. Per tutti i 90 e più minuti, sugli spalti è stata un'autentica festa per i tifosi curaziani, soprattutto per come è andata la prima mezz'ora. Alla fine ha vinto la grande Germania con un roboante 7-1 ma l'atteggiamento della squadra del CT Dick Advocaat ha colpito tutti quanti.

Tedeschi in vantaggio dopo sei minuti grazie al bel gol di Nmecha: gara che sembra i discesa e invece il Curaçao prende coraggio e trova un incredibile pareggio al 21° con Comenencia, una rete che entra dritto nella storia. Tutto in equilibrio fino al 38° quando Schlotterbeck rimanda avanti la Germania che non si ferma più. A seguire arrivano altri cinque gol tra fine primo tempo e triplice fischio: doppietta di Kai Havertz, gol di Musiala, reti di Brown e Undav.