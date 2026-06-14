Pellegatti conferma: “Si va verso Amorim, piace sia a Cardinale che a Ibrahimovic”

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Pellegatti parla di Ruben Amorim e del fatto che sembra poter diventare ufficialmente il prossimo allenatore rossonero,

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Ruben Amorim e delle voci che lo ritraggono con certezza come prossimo allenatore rossonero. Queste le sue parole.

"Stiamo andando verso la soluzione Ruben Amorim. In Portogallo la danno fatta, il suo entourage l'ha data fatta, Cardinale è deciso a ribadire sempre che quest'anno sarà lui a decidere. Amorim è una scelta che so piaceva anche a Zlatan Ibrahimovic, sempre fondamentale in ogni scelta e dunque sarà lui probabilmente. Vedremo se sarà annunciato, quando, se nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Sarà bello cercare di carpire quando si recherà la prima volta a Milanello, però non credo, magari mi sbaglio, io azzardo, non credo che venga presentato adesso, ma come è successo negli ultimi anni verrà probabilmente presentato il giorno del raduno".