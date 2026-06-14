Nuovi manifesti "Liberate il nostro Milan" in giro per l'Italia: la protesta sbarca a Capodimonte
Passano i giorni ma non accenna a placarsi la protesta pacifica dei tifosi del Milan, lanciata in origine dalla Curva Sud, nei confronti della proprietà rossonera e che prevede come bersagli principali il proprietario Gerry Cardinale e il suo fido collaboratore Zlatan Ibrahimovic; mentre come bersagli secondari compaiono anche il presidente Paolo Scaroni e il Chief Revenue Officer Maikel Oettle. Anche oggi sono comparsi nuovi manifesti "Liberate il nostro Milan" in un'altra zona di Italia.
"LIBERATE IL NOSTRO MILAN" SBARCA A CAPODIMONTE
La protesta dei tifosi del Milan, espressa in queste settimane con il manifesto "Liberate il nostro Milan" è comparsa oggi in una nuova città. Le foto sono in arrivo infatti dal Comune di Capodimonte, nel Lazio in provincia di Viterbo. Sono tantissime le zone della penisola in cui sono stati affissi i manifesti, così come molte anche quelle a di fuori dei confini Nazionali.
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