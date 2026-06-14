Bobby Gardiner, recruitment analyst, promosso a Capo Scouting per la prossima stagione
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Gianluca Di Marzio rivela che il match analyst Bobby Gardiner l’anno prossimo riceverà una promozione e diventerà capo scouting rossonero.
Tra i tanti ruoli che ancora devono essere definiti e individuati, pare che un tassello sia stato inserito nel puzzle rossonero. Secondo quanto rivelato da Sky Sport in queste ore, l'ormai ex recruitment analyst Bobby Gardiner riceverà una promozione per la prossima stagione e diventerà capo scouting.
Le altre news riportate da Sky Sport riguardano il vantaggio di Ruben Amorim su Jaissle, con il portoghese che sembra molto vicino a diventare il prossimo tecnico rossonero e riporta il testa a testa tra Ozek e Krosche per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.
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