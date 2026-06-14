Di Marzio: “Amorim sempre più vicino alla panchina del Milan, testa a testa tra Ozek e Krosche per il ds”
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Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione in merito al prossimo allenatore e al prossimo direttore sportivo del Milan.
Nel suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha parlato di Ruben Amorim, attualmente candidato numero uno per diventare il prossimo allenatore del Milan e del testa a tesa che c'è tra Ozek e Krosche per ricoprire la carica di direttore sportivo la prossima stagione. Queste le sue parole.
"Ruben Amorim è sempre più vicino alla panchina del Milan, come riportato da Sky Sport. Dopo l'addio con Massimiliano Allegri, c'è proprio il portoghese davanti a tutti per la panchina. Resiste anche la candidatura di Matthias Jaissle, ma in questo momento è l'ex Manchester United e Sporting CP a essere davanti a tutti. Testa a testa per il ruolo di direttore sportivo, con Ozek e Krosche principali candidati".
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