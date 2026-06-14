Amorim-Milan, il Man United tifa per il si: ecco quanto risparmierebbero gli inglesi

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Se Amorim dovesse diventare l’allenatore del Milan, il Manchester United risparmierebbe sul risarcimento che deve a lui e al suo staff.

Nelle ultime ore il nome di Ruben Amorim è balzato clamorosamente in vetta, tanto che pare proprio essere lui l'uomo che prenderà le chiavi della panchina rossonera per la prossima stagione. Il 41enne, ex Manchester United, è un profilo gradito sia da Cardinale che da Zlatan Ibrahimovic e dunque presto potranno esserci novità definitive in questo senso.

A sperare nella fumata bianca c'è soprattutto la sua ex società, gli inglesi dello United, perché se dovesse andare in porto l'operazione, secondo The Telegraph il risarcimento di 16,7 milioni (tra lui e il suo staff) sarà ridotto.