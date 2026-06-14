MN - Cuomo: "Ibra ha atteggiamento da menefreghista. Sono molto deluso"

vedi letture

Michael Cuomo ha espresso tutta la sua delusione rispetto alla figura di Zlatan Ibrahimovic e come si sta comportando con il Milan

Zlatan Ibrahimovic nel giro di tre anni è passato dall'essere l'idolo e l'eroe delle masse rossonere, a diventare uno dei nemici principali dei tifosi rossoneri che, nella contestazione, lo mettono al pari di Gerry Cardinale, di cui è diventato fido collaboratore in questi anni. La gestione delle ultime tre settimane, con la volontà di comandare e di farlo da lontano, con ritardo nelle tempistiche e poca chiarezza, non ha fatto che aumentare i dissapori dei tifosi. Michael Cuomo, collega di TeleLombardia, ne ha parlato nell'intervista esclusiva a MilanNews.it.

CUOMO, SONO MOLTO DELUSO DA IBRA

Le parole di Michael Cuomo sul ruolo e sull'operato di Zlatan Ibrahimovic: "Sono molto deluso, molto rammaricato. Ha un atteggiamento da menefreghista. Lui sa ma crede di essere più furbo e bravo di tutti quelli che si interfacciano con lui. Sono molto deluso perché ti ricorderai la vigilia di Milan-Newcastle, nei primi 15 minuti di quella rifinitura con Ibra che parlava con Pioli in campo: il Milan aveva perso da qualche giorno il Derby 5-1 e noi credevamo che le cose sarebbero cambiate con una figura che è sinomimo di vittoria e mentalità. Pensavamo che Ibra avrebbe fatto capire a tutti cosa vuole dire essere al Milan, indossare il logo del Milan, giocare per vincere"