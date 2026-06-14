Moretto: “Il Milan vuole creare gruppo di lavoro stile NBA, sta cercando i migliori sul mercato”

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Moretto rivela quali sono le intenzioni della proprietà rossonera per la costruzione della nuova società rossonera.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato quali sono le intenzioni della proprietà rossonera per la costruzione della nuova società rossonera. Queste le sue parole.

"Il Milan sta cercando, da quello che mi dicono e verificando un po' dalle varie fonti, di creare questo gruppo di lavoro, questo organigramma stile NBA, nel senso che allenatore, Head of Football e direttore sportivo saranno scelti tutti chiaramente da Cardinale Ibrahimovic in particolare e anche Massimo Calvelli che comunque è sempre stato presente all'interno di queste zoom call. Queste tre figure non sono necessariamente collegate l'una all'altra, loro stanno cercando di creare un gruppo di lavoro andando a pescare professionisti che hanno avuto successo all'interno del loro club, quindi insomma andando a pescare i migliori sul mercato. Poi il calcio è diverso rispetto all NBA, però il concetto è quello. Il Milan sta andando avanti, sta andando avanti con questo tipo di di lavoro, con questo tipo di ricerca".