Mondiale, oggi altre quattro partite e un altro rossonero impegnato nella notte

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Continua il Mondiale 2026 con la carrellata di partite della prima giornata: oggi altre quattro gare in programma e un milanista in campo nella notte

Il Mondiale 2026 in Nord America ha ormai preso il via e una dopo l'altra tutte le squadre stanno facendo il loro esordio nel corso della prima giornata del torneo. Ieri è stata la serata delle sorprese con il Qatar che ha fermato la Svizzera di Ardon Jashari sull'1-1 con un pareggio allo scadere e l'Australia che ha vinto 2-0 contro la ben più quotata Turchia. In mezzo la grande prestazione del Marocco capace di chiudere 1-1 con il Brasile, giocando alla pari se non maglio, e la Scozia che ha vinto a fatica 1-0 contro un commovente Haiti. Oggi altre quattro gare in programma e un altro rossonero in campo nella notte.

MONDIALE, UN ROSSONERO IN CAMPO NELLA NOTTE

Nella giornata di oggi al Mondiale saranno altre quattro le gare previste. Si inizia alle ore 19 quando una delle favorite, la Germania, affronta l'esordiente e piccolo Curaçao. Si prosegue alle ore 22 con una partita molto interessante tra Olanda e Giappone. All'1 di notte italiana invece sarà il momento del quarto rossonero coinvolto in questo Mondiale dopo Gimenez, Pulisic e Jashari: l'Ecuador di Pervis Estupinan affronta la Costa d'Avorio dell'ex milanista Kessiè. Infine alle ore 4 di mattina la gara tra Svezia e Tunisia.