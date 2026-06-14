Calamai: "Ibra è stato un formidabile campione ma per il momento è stato un disastroso dirigente"

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Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, parla di Zlatan Ibrahimovic e del suo controverso presente da dirigente rossonero

I tifosi rossoneri sono ormai insofferenti dei confronti di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese fa show su Fox Sports durante i Mondiali mentre il progetto Milan è in una fase di stallo pericolosa. Ne parla così Luca Calamai nel suo editoriale per TMW. Di seguito un estratto:

IBRA DIRIGENTE, IL PENSIERO DI CALAMAI

"Ibra commentatore ai Mondiali è l’ultima follia del Milan. La società rossonera sta provando a ripartire e una delle poche figure dirigenziali rimaste si diverte a fare l’opinionista negli Stati Uniti. Mi verrebbe da dire: speriamo che almeno individui qualche talento da portare in Serie A. Ma ho i miei dubbi. Ibra è stato un formidabile campione ma per il momento è stato un disastroso dirigente. Non so cosa aspetta Cardinale a fare le sue scelte. Serve un vero uomo di calcio in società e serve un grande allenatore. La caccia ai tecnici stranieri non mi appassiona. Il Milan ha bisogno di essere subito competitivo e un tecnico che non consce il nostro campionato, il nostro calcio potrebbe avere problemi nei primi mesi. Mi sembra tutto sbagliato. E tutto poco rispettoso dell’amore di un popolo, quello rossonero, che meriterebbe più rispetto. Il Milan non ha bisogno di scommesse ma di certezze. Fossi io Cardinale punterei dritto sul ritorno di Paolo Maldini e su una figura come Conte. Invece c’è la voglia di stupire. Di inventare il colpo geniale".